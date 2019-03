Dominik Paris ha vinto la Coppa del Mondo di supergigante

Lo sciatore italiano Dominik Paris ha vinto il supergigante di Soldeu, l’ultima prova della Coppa del Mondo di sci, e ha concluso al primo posto la classifica di specialità, vincendola per la prima volta in carriera. In Andorra — il giorno dopo aver vinto la prova di discesa libera — ha concluso il supergigante davanti allo svizzero Mauro Caviezel e all’austriaco Vincent Kriechmayr. Per Paris è stata la sedicesima vittoria in Coppa del Mondo e la terza doppietta della stagione dopo Bormio e Lillehammer. Il supergigante femminile di Soldeu è stato vinto invece della tedesca Viktoria Rebensburg; la coppa di specialità è andata a inizio mese alla statunitense Mikaela Shiffrin.

"Ha fatto la sua gara, ha fatto una grande gara: GRANDE DOMINIK #PARIS" 🔝🏆🇮🇹 L'azzurro è immenso, vince il SuperG a Soldeu con una gara pazzesca! Ah, si porta a casa anche la Coppa di Specialità! 🚀🔥#EurosportSCI | https://t.co/CBYPukiXmG pic.twitter.com/N6wqLYYCdy — Eurosport IT (@Eurosport_IT) March 14, 2019