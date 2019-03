Barcellona e Liverpool si sono qualificati ai quarti di finale di Champions League, i cui sorteggi saranno domani

Nelle ultime due partite degli ottavi di finale di Champions League il Barcellona ha vinto 5-1 contro il Lione e il Liverpool ha vinto per 3-1, in trasferta, contro il Bayern Monaco. In entrambi i casi le partite di andata erano finite 0-0 e sia Barcellona che Liverpool si sono quindi qualificate ai quarti di finale.

Le squadre ai quarti di finale di questa edizione della Champions League sono quindi: Ajax, Juventus, Manchester City, Manchester United, Porto, Tottenham, Barcellona e Liverpool (tre squadre inglesi su otto, come non succedeva da molti anni). I sorteggi dei quarti di finale sono in programma venerdì mattina nella sede svizzera della UEFA. A differenza degli altri anni, ci sarà un tabellone “tennistico”, con quattro squadre da un lato e quattro dall’altro, che permetterà di sapere anche quali potranno essere le semifinali (gli anni passati dopo i quarti di finale c’erano invece dei nuovi sorteggi) e quali squadre potrebbero incontrarsi solo in finale e non prima. Le partite di andata dei quarti di finale saranno il 9 e il 10 aprile, quelle di ritorno il 16 e il 17.