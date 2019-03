“Leaving Neverland”, il documentario di HBO sulle accuse a Michael Jackson, sarà trasmesso in Italia da Nove

Leaving Neverland, il documentario di HBO sulle accuse di molestie nei confronti di Michael Jackson, sarà trasmesso in Italia da Nove. Le due parti del documentario andranno in onda il 19 e li 20 marzo: raccontano la storia di Wade Robson e Jimmy Safechuck, due uomini che hanno accusato di ripetute e prolungate violenze sessuali Michael Jackson, la più famosa popstar della storia, morto nel 2009. Il documentario, che ha generato estese discussioni sulla figura del cantante, racconta come Jackson riuscì a persuadere i genitori di Robson e Safechuck a permettere che i figli instaurassero con lui un rapporto che era con tutta evidenza ambiguo e strano, visto da fuori. I due avevano rispettivamente 7 e 11 anni quando, alla fine degli anni Ottanta, entrarono in contatto con Jackson.