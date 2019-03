Un gruppo che si ispira all’IRA ha rivendicato i pacchi incendiari trovati la scorsa settimana a Londra e Glasgow

La polizia scozzese e la Metropolitan Police di Londra hanno detto in un comunicato congiunto che i pacchi incendiari trovati la scorsa settimana a Londra e a Glasgow sono stati rivendicati da un gruppo che dice di ispirarsi all’IRA, il gruppo armato oggi non più in attività che lottava per l’indipendenza irlandese. La polizia ha detto che le persone che hanno scritto la rivendicazione sostengono di aver inviato cinque pacchi, nonostante finora ne siano stati trovati solo quattro: all’aeroporto di Heathrow, nella stazione dei treni di Waterloo, al London City Airport e all’università di Glasgow. Nel comunicato viene anche detto che i pacchi trovati erano molto simili ad altri che in passato erano stati attribuiti a gruppi dissidenti nordirlandesi, ma la polizia ha aggiunto che le indagini sono ancora in corso.