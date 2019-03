La convention del 2020 del Partito Democratico statunitense sarà a Milwaukee, nel Wisconsin, dal 13 al 16 di luglio. La convention del 2020 sarà quella durante la quale sarà formalmente nominato il candidato del partito per le presidenziali che ci saranno qualche mese dopo: arriverà al termine delle primarie e sarà di fatto l’inizio della campagna elettorale. il Wisconsin è uno di quegli stati del Midwest che alle ultime elezioni votarono a sorpresa a favore di Trump: a Milwaukee, per esempio, un candidato presidente Repubblicano non vinceva dal 1984. La scelta, quindi, indica anche l’intenzione del partito di recuperare terreno negli stati in cui ne aveva perso di più nel 2016. La convention dei Repubblicani – che sarà molto meno interessante perché è scontata la scelta del presidente Donald Trump come candidato alle elezioni – sarà a Charlotte, nella Carolina del Nord.