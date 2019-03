Zidane è di nuovo l’allenatore del Real Madrid

Zinedine Zidane, da oggi, è nuovamente l’allenatore del Real Madrid, la squadra di calcio spagnola per cui ha giocato e con cui – da allenatore – ha vinto tre Champions League consecutive tra il 2016 e il 2018.

Dopo meno di tre stagioni da allenatore, lo scorso giugno Zidane aveva deciso di lasciare l’incarico. La squadra era stata affidata inizialmente all’allenatore spagnolo Julen Lopetegui (che per questo era stato licenziato da allenatore della nazionale spagnola a pochi giorni dall’inizio dei Mondiali) ma i cattivi risultati avevano portato al suo esonero e alla nomina di Santiago Solari come nuovo allenatore, almeno per questa stagione. Solari, un ex calciatore con una lunga carriera nel Real, non è però riuscito a sistemare le cose e oggi – a pochi giorni dall’eliminazione della squadra dalla Champions League – il Real Madrid ha annunciato il suo esonero e il ritorno di Zidane, con un contratto fino a giugno 2022. Al momento il Real Madrid è terzo nel campionato spagnolo con 12 punti di ritardo sul Barcellona.