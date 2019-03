Sky trasmetterà tutte le partite dei Mondiali femminili di calcio

Sky Italia ha annunciato di aver acquistato i diritti per la trasmissione in diretta di tutte le partite dei Mondiali femminili di calcio, in programma in Francia dal 7 giugno al 7 luglio. Sky trasmetterà tutte le 52 partite del torneo, 37 delle quali in esclusiva, proponendo ai suoi abbonati un’offerta più ampia rispetto a quella prevista dai canali Rai, che trasmetteranno le partite dell’Italia e le migliori di ogni giornata del torneo. La Nazionale italiana tornerà a partecipare a un Mondiale dopo vent’anni: ha ottenuto la qualificazione alla fase finale lo scorso giugno, con un turno di anticipo. In Francia è stata sorteggiata nel girone C con Brasile, Giamaica e Australia.