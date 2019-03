È stata trovata la scatola nera dell’aereo precipitato in Etiopia

È stata trovata la scatola nera dell’aereo precipitato domenica in Etiopia, e che ha provocato la morte di 157 persone. Il ritrovamento faciliterà le indagini per capire le cause dell’incidente, avvenuto a sei minuti dal decollo a circa 60 chilometri a sud-est di Addis Abeba, vicino alla cittadina di Bishoftu; l’aereo era diretto a Nairobi in Kenya. Sono morte tutte le persone a bordo: provenivano da 35 paesi diversi e tra loro c’erano anche otto italiani.