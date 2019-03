Tesla aumenterà i prezzi di Model X e Model S, le varianti più avanzate dell’auto elettrica Model 3

Tesla, la casa automobilistica di proprietà di Elon Musk, ha detto domenica che aumenterà i prezzi dei suoi veicoli di fascia alta di circa il 3 per cento in più e che prevede di mantenere aperte alcune concessionarie, anziché chiuderle tutte e vendere solo online, come annunciato in precedenza.

Tesla ha detto che i rialzi dei prezzi si applicheranno a Model S e Model X, i modelli più avanzati e costosi, ma non a Model 3, la prima automobile elettrica economica prodotta su larga scala, che costa 35 mila dollari (31 mila euro) ed è in vendita solo negli Stati Uniti dal primo marzo. Fino al 18 marzo i modelli di Tesla potranno ancora essere acquistati al vecchio prezzo.