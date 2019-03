14 persone sono morte in un incidente aereo in Colombia: stavano viaggiando su un bimotore DC-3 caduto nella provincia di Meta quando in Italia era sabato pomeriggio. Non ci sono stati sopravvissuti. L’aereo, operato dalla compagnia Laser Aereo, era partito da San Jose del Guaviare ed era diretto a Villavicencio. Tra i morti c’è anche il sindaco di una piccola città della provincia di Vaupes.