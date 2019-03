Secondo diversi media internazionali il presidente algerino Abdelaziz Bouteflika sta tornando nel paese, dove è al centro di grandi proteste

Secondo diversi media internazionali il presidente algerino Abdelaziz Bouteflika sta tornando nel paese: da due settimane si trovava a Ginevra, in Svizzera, dove era ricoverato per via delle sue cattive condizioni di salute. Bouteflika, che ha 82 anni, è il bersaglio delle grandi proteste in corso da giorni in Algeria, organizzate contro la sua presidenza e la possibilità che si candidi per un quinto mandato. Un convoglio identico a quello che lo scortò al suo arrivo in Svizzera è stato filmato all’aeroporto di Ginevra, e una fonte a lui vicina ha confermato a Reuters che sta tornando a casa.

VIDEO: A convoy previously seen leaving the hospital where Algeria's ailing president Abdelaziz Bouteflika was allegedly treated arrives at Geneva airport, where a plane that transported the country's president to Switzerland for treatment two weeks ago is waiting pic.twitter.com/8aUEcK33lP — AFP news agency (@AFP) March 10, 2019