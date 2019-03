Sono stati revocati gli arresti domiciliari ai genitori di Matteo Renzi

Sono stati revocati gli arresti domiciliari a Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori di Matteo Renzi: lo ha deciso il tribunale del riesame di Firenze, accogliendo la richiesta della difesa. Il tribunale ha comunque disposto l’interdizione dall’esercizio dell’attività imprenditoriale per otto mesi.

Renzi e Bovoli erano stati messi agli arresti domiciliari il 18 febbraio nell’ambito di un’inchiesta della procura di Firenze sul fallimento di almeno tre cooperative collegate ad “Eventi6”, società fondata da Tiziano Renzi. I due, indagati insieme a una terza persona, sono accusati di bancarotta fraudolenta e false fatturazioni. La madre di Matteo Renzi, Laura Bovoli, sarà inoltre processata a Cuneo per concorso in bancarotta documentale per via di alcuni legami fra la società Eventi6, di cui era amministratrice, e l’azienda cuneese Direkta. Entrambi si sono più volte dichiarati innocenti dalle accuse.