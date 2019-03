Juventus-Udinese in TV e in streaming

Juventus-Udinese è la prima partita della ventisettesima giornata di Serie A. Si gioca questa sera alle 20.30 all’Allianz Stadium di Torino, in anticipo rispetto alle altre in programma, perché martedì prossimo la Juventus dovrà giocare il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid. Allegri non avrà gli squalificati Cancelo e Pjanic e farà riposare diversi titolari, da Chiellini e Bonucci in difesa a Ronaldo, Mandzukic e Dybala in attacco. L’Udinese ha un solo squalificato, Mandragora, e due titolari infortunati, il terzino Samir e il capitano Behrami. Viene da due vittorie consecutive, è in discreta forma e cercherà di ottenere punti anche a Torino.

Dove vedere Juventus-Udinese

Juventus-Udinese sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Gli abbonati a Sky potranno seguirla in streaming da pc, tablet e smartphone tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. In questa pagina trovate invece i modi più semplici per seguire le partite di Serie A, coppe europee e campionati esteri in diretta streaming spendendo poco o nulla.

Le probabili formazioni di Juventus-Udinese

Juventus (4-3-3) Szczesny; Caceres, Barzagli, Rugani, Spinazzola; Bernardeschi, Emre Can, Bentancur, Alex Sandro; Kean, Bernardeschi

Udinese (3-5-2) Musso; Troost-Ekong, De Maio, Nuytinck; Stryger-Larsen, Fofana, Sandro, De Paul, Zeegelaar; Pussetto, Okaka