Claudio Ranieri è il nuovo allenatore della Roma

La Roma ha assunto Claudio Ranieri come suo nuovo allenatore in sostituzione di Eusebio Di Francesco, esonerato giovedì sera in seguito all’eliminazione della squadra dalla Champions League. Ranieri ritorna ad allenare la Roma dopo otto anni con un contratto di tre mesi. A fine febbraio era stato esonerato dal Fulham, club londinese di Premier League che lo aveva assunto a novembre per cercare di tirare fuori la squadra dalla zona retrocessione, cosa che poi non gli è riuscita: è stato esonerato dopo la quarta sconfitta di fila in campionato nelle ultime partite. L’ingaggio con la Roma — squadra di cui peraltro fa il tifo — sarà il suo diciottesimo incarico da allenatore nei professionisti e il settimo con una squadra di Serie A. Disputerà la prima partita di campionato lunedì sera all’Olimpico contro l’Empoli.