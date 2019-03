La Roma ha esonerato il suo allenatore, Eusebio Di Francesco

La Roma ha annunciato l’esonero del suo allenatore Eusebio Di Francesco il giorno dopo l’eliminazione della squadra dagli ottavi di finale di Champions League per la sconfitta subita contro il Porto. Di Francesco era l’allenatore della Roma dall’estate del 2017. Alla sua prima stagione l’aveva portata alle semifinali di Champions League, dove era stata poi battuta dal Liverpool. Quest’anno la squadra è stata troppo discontinua nei risultati, a causa di evidenti problemi tattici e una rosa mal assortita che anche di recente ha subito pesanti sconfitte, come il 7-1 in Coppa Italia contro la Fiorentina e il 3-0 nel derby contro la Lazio. Già da giorni si parlava di un possibile esonero di Di Francesco nel caso la Roma venisse eliminata dalla Champions League. La società non ha comunicato chi sarà il suo successore: i giornali di oggi parlano di un possibile ritorno di Claudio Ranieri.