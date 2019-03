A Kabul, in Afghanistan, ci sono state due esplosioni durante una cerimonia pubblica a cui erano presenti alcuni importanti politici del paese, tra cui l’ex presidente Hamid Karzai e Abdullah Abdullah, “chief executive” del governo – un importante ruolo dell’esecutivo che esiste dal 2014. Non è chiaro se le esplosioni siano state causate da colpi di mortaio o razzi e c’è qualche incertezza anche sul numero di persone colpite. Wahidullah Maya, il portavoce del ministero della Salute, ha detto che tre sono morte e altre 32 sono state ferite. Il ministro dell’Interno Khoshal Sadat ha scritto su Twitter che una persona legata all’attentato è stata arrestata. La cerimonia era stata organizzata per celebrare il 24esimo anniversario della morte del politico di etnia hazara Abdul Ali Mazari, ucciso dai talebani. Per il momento l’attentato non è stato rivendicato.

Terrorists were firing Mortars at Abdul Ali Mazari remembrance ceremony, from inside a compound belong to Roshan phone tower between Paghman & PD18.

ANP captured the main observer. The rest of the crew are surrounded in the area. Police will take strict actions.

— Gen. Khoshal Sadat (@GenKhoshal) March 7, 2019