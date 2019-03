La polizia austriaca ha arrestato martedì un altro sciatore di fondo accusato di doping. A fine febbraio, altre 9 persone – tra cui 5 sciatori – erano state arrestate in Austria e in Germania nell’ambito di una grande inchiesta sul doping nello sci di fondo, iniziata dopo la trasmissione di un documentario sull’ex sciatore Johannes Dürr, poi condannato per doping. La polizia non ha diffuso il nome dello sciatore arrestato.