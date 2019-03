C’è stato un incidente su una piattaforma petrolifera al largo di Ancona: ci sono due feriti e un disperso

Questa mattina c’è stato un incidente sulla piattaforma petrolifera dell’Eni “Barbara F”, che si trova a circa 60 chilometri al largo di Ancona. Secondo le prime ricostruzioni una gru che stava effettuando delle operazioni di carico si sarebbe staccata e avrebbe colpito un’imbarcazione di rifornimento. Nell’incidente due persone a bordo dell’imbarcazione sono state ferite e un’altra, il controllore della gru, sarebbe caduta in acqua e al momento risulta ancora dispersa. Le operazioni di salvataggio sono ancora in corso.

#Ancona #5mar 9:30, intervento in atto dei #vigilidelfuoco per la ricerca di un operaio caduto in mare a seguito del cedimento strutturale di una gru su una piattaforma petrolifera al largo della costa

— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) March 5, 2019