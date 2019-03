Una persona si è ferita durante una brusca frenata d’emergenza di un treno della linea M2 della metropolitana di Milano

Ci sono stati un ferito e diversi contusi in seguito a una frenata d’emergenza di un treno della linea M2 (la “verde”) della metropolitana di Milano. L’incidente è avvenuto intorno alle 7:45 di questa mattina, e la circolazione è stata interrotta tra le fermate di Caiazzo e Cimiano per permettere i soccorsi. Il convoglio si è fermato nella stazione di Loreto dove, secondo il Corriere della Sera, il 118 ha inviato almeno cinque ambulanze e un’automedica: al momento non ci sono notizie di feriti gravi.

⚠️ #M2: abbiamo sospeso momentaneamente la circolazione per permettere i soccorsi ad un passeggero a seguito di una frenata d'emergenza di un treno sulla linea tra Caiazzo e Cimiano. Considerate bus 39 tra Lambrate e Loreto, bus 90, 91 e 92 tra Caiazzo e Loreto/Piola. — ATM (@atm_informa) March 4, 2019