Cosa c’è stasera in TV

Per chi non sceglierà di passare la serata guardando Napoli-Juventus (su Sky) la serata televisiva di oggi non è molto diversa da quelle delle ultime settimane. La principale novità è la nuova stagione di Amore Criminale. Per il resto i film non sono un granché e se volete vedere qualcosa di diverso da un film di azione bisogna accontentarsi di Aspirante vedovo, con Fabio De Luigi e Luciana Littizzetto.

Rai 1



20.35 – Che tempo che fa

È una nuova puntata del programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Tra gli ospiti di stasera ci sono il presidente francese Emmanuel Macron e l’attore John Turturro, che da domani sarà protagonista della serie Rai Il nome della Rosa.



Rai 2

21.20 – The Good Doctor

Due nuovi episodi della seconda stagione della serie tv basata su una serie tv coreana del 2013, che parla di un giovane chirurgo autistico che ha difficoltà nel rapporto con le persone ma è bravissimo in altre cose. Finisce a lavorare in un importante ospedale e, ha scritto IMDb, la domanda alla base della serie è: «Può, una persona che non è in grado di relazionarsi con altre persone, salvare le loro vite?». Dr. House fatti più in là, in altre parole. Il protagonista è Freddie Highmore, il bambino di La fabbrica di cioccolato di Tim Burton.



Rai 3

21.20 – Amore criminale

Prima puntata della nuova stagione del programma che racconta storie di violenze sulle donne, condotto da Veronica Pivetti.



Rete 4

21.27 – Fire with Fire

Film d’azione del 2012, con Josh Duhamel e Bruce Willis. Parla di un pompiere che si trova a dover gestire una situazione complessa e inaspettata. Uscì direttamente in DVD, senza nemmeno passare nei cinema: non è mai un buon segno.





Canale 5

21.20 – Non mentire

Ultima puntata della miniserie diretta da Gianluca Maria Tavarelli con protagonisti Alessandro Preziosi e Greta Scarano, remake della serie televisiva Liar. Mediaset la presenta con queste parole: «La verità e la menzogna vanno di pari passo in questo teso e avvincente thriller che esamina entrambi i punti di vista dei nostri protagonisti e osserva i due volti della verità interrogandosi su un quesito: esistono davvero due versioni per ogni storia?».



🎈Mi affaccio un secondo per ricordarvi che stasera c’è l’ultima puntata di #nonmentire (PUNTATA BOMBA VE LO GIURO💣💣💣) pic.twitter.com/VPy1aztDt8 — Greta Scarano (@gretascarano) March 3, 2019



Italia 1

21.25 – Le Iene Show

Nuova puntata del programma di intrattenimento di Italia 1 condotto da Nadia Toffa, Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani.

Finalmente stasera potrete vedere lo scherzo a @frafacchinetti con tanto di lancio di bicchiere di @ladyfacchinetti a @Cremaschina!

Segnatevelo in agenda: l'appuntamento con Le Iene è oggi dalle 21.10 su Italia1! pic.twitter.com/VJFdsXb9II — Le Iene (@redazioneiene) March 3, 2019



La7

20.30 – Non è l’Arena

Il talk show condotto da Massimo Giletti.

La vita da vitaliziato dell'ex deputato Filippo Berselli, tra la casa a Cortina e l'auto d'epoca. È andato a trovarlo il nostro inviato @daniboni.

Questo e molto altro questa sera a Non è L'Arena, 20.30, @La7tv #nonelarena pic.twitter.com/ymoSYvUx4C — Non è l'Arena (@nonelarena) March 3, 2019



TV8

21.25 – Alessandro Borghese: 4 ristoranti

Programma di cucina condotto da Alessandro Borghese, in cui ristoratori di tutta Italia vengono sottoposto al temutissimo controllo di pulizia della cappa delle loro cucine.

Quante ne sapete sulla fregula/fregola? 🤔

Non perdetevi #Ale4Ristoranti domenica alle 21:15 su TV8 📺 pic.twitter.com/rWzuUxaSzV — TV8 (@TV8it) March 2, 2019



NOVE



21.00 – Aspirante vedovo



È un film di Massimo Venier, regista di alcuni film di Aldo, Giovanni e Giacomo. Alberto (Fabio De Luigi) è un cialtrone inconcludente che cerca vanamente di convincere sua moglie, la ricchissima Susanna (Luciana Littizzetto), a finanziare i propri progetti, fin quando non crede di essere rimasto vedovo e di poter usufruire del patrimonio ereditato dalla donna.



Rai 4

21.10 – Il cacciatore di donne

È un film del 2013 con protagonista Nicolas Cage, basato sulla vera storia del serial killer Robert Hansen. Un giorno qualcuno con molto tempo a disposizione dovrebbe creare un osservatorio per calcolare quante sere passano senza che in tv ci sia un film con Nicolas Cage.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Solo: A Star Wars Story