Napoli-Juventus in tv e in streaming

Napoli-Juventus si gioca stasera e sarà l’ultima partita della 26a giornata di Serie A. Difficilmente sarà una partita che riaprirà il campionato, perché tra Napoli e Juventus ci sono 13 punti di differenza, ma di certo una vittoria della Juventus farebbe comodo alla squadra per non pensare più al campionato e dedicarsi al ritorno di Champions League contro l’Atletico Madrid. Al contrario, una vittoria del Napoli potrebbe creare problemi alla Juventus (di morale, più che di classifica) e dare non poche motivazioni in più al Napoli.

Come vedere Napoli-Juventus in streaming e in tv

Napoli-Juventus sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Gli abbonati a Sky potranno seguirla in streaming da pc, tablet e smartphone tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. In questa pagina trovate invece i modi più semplici per seguire le partite di Serie A, coppe europee e campionati esteri in diretta streaming spendendo poco o nulla. Sarà inoltre possibile seguire il match in streaming collegandosi attraverso pc, tablet e smartphone con la piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Napoli e Juventus

NAPOLI (4-4-2): Meret; Maksimovic, Chiriches, Koulibaly, Ghoulam; Callejón, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne, Milik.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo.