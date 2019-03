Le foto della manifestazione a favore dell’integrazione a Milano

Oggi pomeriggio a Milano è in corso una manifestazione a favore dell’accoglienza organizzata da un gruppo vicino al mondo delle associazioni milanese del settore, ma partecipata da decine di migliaia di altre persone. Il titolo della manifestazione è People – Prima le persone, e il manifesto è stato disegnato da Makkox. Il corteo è partito alle 14 vicino a Porta Venezia, nei pressi del centro, e si concluderà con un concerto del dj e attivista Simon Samaki Osagie. Alla manifestazione stanno partecipando anche molti leader del centrosinistra, fra cui il segretario uscente del PD Maurizio Martina, il favorita alle primarie del PD Nicola Zingaretti (che ha sfilato accanto a Martina) e il sindaco di Milano Beppe Sala, tutti i principali sindacati e alcune delle più grandi ong che operano in Italia come Amnesty International, Emergency e Medici senza frontiere.