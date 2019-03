Venerdì mattina, quando in Italia erano le 9:50, c’è stato un terremoto di magnitudo 7.0 nel Perù meridionale, dice lo US Geological Survey (USGS). L’epicentro è stato 27 chilometri a nord est della città di Azangaro, e il terremoto si è sviluppato a una profondità (ipocentro) di 257 chilometri. Non ci sono ancora notizie di eventuali feriti o danni.