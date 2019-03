Il tour del cantante Ryan Adams nel Regno Unito e in Irlanda è stato annullato per via delle accuse di molestie sessuali

Il tour nel Regno Unito e in Irlanda del cantautore e chitarrista statunitense Ryan Adams è stato annullato a causa della accuse di molestie sessuali raccontate in un articolo del New York Times dello scorso 13 febbraio. Adams, che ha all’attivo 16 album e sette nomination ai Grammy, era stato accusato di essersi scambiato dei messaggi sessualmente espliciti con una ragazza minorenne. L’FBI ha detto di aver aperto un’indagine per stabilire se Adams fosse consapevole della minore età della ragazza. Nell’articolo, poi, venivano citate le testimonianze di diverse musiciste che accusavano Adams di aver usato la sua posizione per avere delle relazioni sessuali.

Molti fan del cantante che avevano comprato i biglietti per i concerti del tour nel Regno Unito e in Irlanda hanno richiesto il rimborso dei biglietti. Tickemaster, il rivenditore online dei biglietti, ha detto che inizierà a rimborsarli entro lunedì.