Al Consiglio di Sicurezza dell’ONU Russia e Cina hanno bloccato una risoluzione che chiedeva nuove elezioni in Venezuela

Al Consiglio di Sicurezza dell’ONU Russia e Cina hanno bloccato una risoluzione degli Stati Uniti che chiedeva nuove elezioni in Venezuela. Nella stessa seduta, una risoluzione proposta dalla Russia che chiedeva di riconoscere il governo di Nicolas Maduro come coordinatore di una soluzione politica alla crisi venezuelana è stata respinta: hanno votato a favore soltanto quattro membri del Consiglio di Sicurezza, mentre il minimo perché sia approvata – in assenza di veti dei membri permanenti – è nove. Stati Uniti e Russia sono su fronti opposti nella crisi venezuelana, con i primi che appoggiano il leader dell’opposizione Juan Guaidó e la seconda che appoggia Maduro.