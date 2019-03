Il presidente francese Emmanuel Macron sarà ospite domenica di “Che Tempo Che Fa”

Domenica, durante la trasmissione di Rai Uno Che Tempo Che Fa, il conduttore Fabio Fazio intervisterà il presidente francese Emmanuel Macron. Ad annunciarlo è stato lo stesso presentatore con un post su Twitter.

Nelle scorse settimane, i rapporti diplomatici tra Italia e Francia hanno toccato quello che molti esperti hanno definito il punto più basso dal dopoguerra: il governo francese aveva infatti richiamato l’ambasciatore Christian Masset, dopo quelle che erano state definite in un comunicato ufficiale «accuse ripetute, attacchi e pretese infondate». In particolare, Macron non aveva gradito che il vice presidente del Consiglio Luigi Di Maio avesse incontrato la fazione più estremista del movimento dei “gilet gialli”, guidata da Christophe Chalencon, un artigiano che ha detto di volere la guerra civile in Francia e di chiedere che l’esercito prenda il controllo del paese. Masset era poi tornato in Italia una settimana dopo.