Lo sciopero dei treni regionali in Toscana, Piemonte e Valle d’Aosta

Inizierà nella sera di sabato 19 e durerà per tutta domenica 20 gennaio: non ci saranno treni garantiti

Tra sabato 19 gennaio e domenica 20 gennaio ci sarà uno sciopero dei treni regionali di Trenitalia in Toscana, Piemonte e Valle D’Aosta. Per quanto riguarda la Toscana lo sciopero, proclamato da Osr Cat, Usb, Cub Trasporti, Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Fast, Orsa, Rsu 47, inizierà alle 21:00 di sabato 19 e terminerà alle 20:59 di domenica 20 gennaio. Lo sciopero riguarderà solo i treni regionali, e non i treni a lunga percorrenza.

Per Piemonte e Valle d’Aosta invece lo sciopero, indetto dal sindacato Orsa, inizierà alle 3:01 di domenica 20 e terminerà alle 2:00 di lunedì 21 gennaio 2019. Anche in questo caso riguarderà solo i treni regionali. Sia per Toscana che per Piemonte e Valle d’Aosta non sono previsti orari minimi garantiti, poiché le fasce di garanzia sono valide solo nei giorni feriali. Per ulteriori informazioni potete seguire le variazioni in tempo reale sul sito di Ferrovie dello Stato.