Cosa c’è stasera in TV

Stasera in televisione trasmettono soprattutto dei film. Tra i canali principali, solo Mediaset propone qualcosa di “diverso”: una puntata speciale di Sarabanda su Italia 1 e un concerto di Gianni Morandi e Lucio Dalla del 1988 commentato da Morandi. Tornando ai film: Rai 1 manda Non c’è più religione con Claudio Bisio e Alessandro Gassmann, Rai 2 un film d’animazione della Disney e Rai 3 C’era una volta in America. Su Iris un film presentato al Sundance con Nicole Kidman e Hugo Weaving.

Rai 1

21.25 – Non c’è più religione

È un film del 2016 di Luca Miniero, che ha di recente diretto Sono tornato, sul ritorno ai giorni nostri di Benito Mussolini. Il film del 2016 parlava invece di comunità vicine, ma di religioni diverse, di uno stesso territorio. Le comunità si trovano costrette a collaborare quando a quella cattolica manca un bambino che faccia Gesù nel presepe vivente. C’è Claudio Bisio.



Rai 2

21.00 – Big Hero 6

Film di animazione ispirato al fumetto pubblicato per la prima volta negli Stati Uniti nel settembre del 2008. Racconta la storia di un ragazzino che si chiama Hiro e del suo robot Baymax. I due si ritrovano a dovere fare i conti con una organizzazione criminale, e per affrontarla Hiro mette insieme una squadra di improbabili supereroi. Il film è uscito nei cinema nell’autunno del 2014. È diretto dal regista di Bolt, Chris Williams, e da quello di Winnie the Pooh, Don Hall.

Rai 3

21.20 – C’era una volta in America

Capolavoro del regista italiano Sergio Leone, uscito nel 1984 — un anno pazzesco per il cinema internazionale — con Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern, Joe Pesci e Danny Aiello.

Rete 4

21.30 – What Women Want

Commedia del 2000 con Mel Gibson ed Helen Hunt, quella in cui un pubblicitario maschilista e donnaiolo diventa capace di ascoltare telepaticamente i pensieri delle donne dopo aver preso la scossa. Prima usa questi poteri per prendere il posto del suo capo, una donna, poi si innamora di lei e le cose cambiano.



Canale 5

21.10 – Io e Lucio

Su Canale 5 va in onda il concerto del 1988 commentato da Gianni Morandi, il quale si rivolge all’amico Lucio Dalla come se fosse vicino a lui.

Italia 1

21.30 – Sarabanda

Ritorna il quiz musicale condotto da Enrico Papi in cui si sfidano otto concorrenti, quattro campioni delle edizioni passate e quattro nuovi aspiranti.



La7

21.15 – Assassinio sul palcoscenico

Film giallo diretto da George Pollock, uscito nel 1964, con Margaret Rutherford, Charles Tingwell e Ron Moody. Un assassino uccide uno alla volta i componenti di una compagnia teatrale. Miss Marple inizia a indagare.



TV8

21.30 – La scelta di Jessica

Un’attrice va nell’Iowa per girare un film. Qui nasce una storia d’amore che fa assumere al Natale un significato diverso.

Rai Movie

21.00 – Rocky Balboa

È il sesto film della saga di Rocky ideata da Sylvester Stallone. È uscito nel 2006 ed è incentrato su un Rocky vedovo e quasi sessantenne che accetta di combattere contro il campione in carica dei massimi Mason “The Line” Dixon.

Iris

21.00 – Strangerland

Film drammatico del 2015 presentato al Sundance Film Festival. È stato scritto da Michael Kinirons e Fiona Seres, diretto da Kim Farrant e interpretato da Nicole Kidman, Joseph Fiennes e Hugo Weaving.



Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Il sole a mezzanotte

Sky Cinema Family

21.00 – A Christmas Carol

Sky Cinema Max

21.00 – Angeli e demoni