Dominik Paris ha vinto la discesa libera di Bormio, quarta prova della Coppa del Mondo di sci

Lo sciatore altoatesino Dominik Paris ha vinto la discesa libera di Bormio, in Valtellina, quarta prova della Coppa del Mondo di sci maschile. Dietro di lui si è piazzato un altro italiano, Christof Innerhofer, mentre lo svizzero Beat Feuz — campione in carica di specialità — ha concluso terzo. Sulla pista Stelvio, Paris ha ottenuto il suo primo successo nella specialità in cui l’anno scorso si piazzò al quarto posto. Per Paris è inoltre la terza vittoria a Bormio, a distanza di sei anni dal primo successo in carriera. Domani sulla Stelvio è in programma il supergigante.