In Australia sta facendo molto più caldo del normale e c’è un altissimo rischio di incendi boschivi

In molte regioni dell’Australia, negli ultimi giorni ci sono state temperature inusualmente alte e – a causa dei forti venti previsti per i prossimi giorni – c’è un elevato rischio che si generino grandi incendi boschivi. La situazione peggiore è nel sud dell’Australia, nella regione di Canberra e Sydney, ma nell’ultima settimana ci sono state temperature altissime anche in altre parti del paese. A Marble Bar, nel nord ovest dell’Australia, giovedì la temperatura è arrivata a 49.3 gradi, la più alta mai registrata dal 1901 (quando si iniziò a farlo), a Oak Valley, nel sud del paese, per oggi sono previsti 47 gradi, a Sydney non si dovrebbe scendere sotto i 30 gradi fino a metà della prossima settimana. In tutto il paese le temperature sono tra i 5 e i 15 gradi superiori alle media stagionale (lì, ora, è estate). Il caldo elevato, l’assenza di piogge e il forte vento di questi giorni hanno creato condizioni molto favorevoli per lo sviluppo di grandi incendi boschivi e le autorità di diversi stati hanno già diffuso allarmi alla popolazione.