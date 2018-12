L’organizzazione internazionale per l’aborto sicuro Marie Stopes può tornare a operare in Kenya

Il governo del Kenya ha revocato all’organizzazione Marie Stopes la sospensione dei servizi di assistenza sanitaria decisa in precedenza: Marie Stopes International gestisce cliniche di pianificazione familiare in 37 paesi del mondo, tra cui il Kenya, dove pratica interruzioni gravidanza sicure e dove sostiene e cura le donne che hanno complicazioni post-aborto. A novembre, Marie Stopes Kenya era stata accusata di aver diffuso pubblicità pro-contraccezione e pro-aborto che secondo alcune organizzazioni cosiddette pro-life «facevano sembrare bello praticare un aborto». Il governo aveva di conseguenza deciso di interrompere le attività dell’organizzazione.

#DearCSSicilyKariuki article 26(4) of the constitution allows for access to emergency safe abortion services and PAC services is allowed by the law. Please @SicilyKariuki lift the ban on access to these services and #KeepWanjikuSafe women need not to die from preventable deaths pic.twitter.com/oe0JZ6Rd3l

— Aunty Jane Hotline (@YourAuntyJane) December 20, 2018