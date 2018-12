È morta la fumettista Grazia Nidasio, aveva 87 anni

Nella notte tra il 24 e il 25 dicembre è morta nella sua casa di Certosa di Pavia la fumettista e illustratrice Grazia Nidasio, autrice tra le altre cose dei fumetti di Valentina Mela Verde e di Stefi. Nidasio aveva 87 anni.

La sua carriera di disegnatrice era cominciata negli anni Sessanta al Corriere dei Piccoli, la prima rivista settimanale di fumetti italiana. Dal 1968 al 1976, prima sul Corriere dei Piccoli e poi sul Corriere dei Ragazzi, pubblicò le storie di Valentina Mela Verde di cui quelle di Stefi furono uno spin-off, pubblicato sul Corriere dei Piccoli dal 1976 al 1992. Nidasio sceneggiò molti cartoni animati e sigle per Rai e Mediaset e illustrò moltissimi romanzi per ragazzi, tra cui quelli di Astrid Lindgren per Salani. Nel 1987 vinse il premio Andersen, il più importante riconoscimento italiano nel campo della letteratura per ragazzi, come migliore autrice; nel 2001 le fu assegnato anche una menzione speciale alla carriera dagli organizzatori del premio.