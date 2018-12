I morti per lo tsunami in Indonesia sono 429

I morti per lo tsunami di sabato 22 dicembre sulle isole di Giava e Sumatra, in Indonesia, sono almeno 429, ha detto la National Disaster Mitigation Agency, la protezione civile indonesiana; i feriti sono più di 1.400.

Secondo l’agenzia, i morti erano soprattutto cittadini indonesiani in vacanza, che si trovavano sulle spiagge delle province di Lampung e Banten. Le ondate sono state causate dal crollo di parte del fianco del vulcano Anak Krakatoa, con la caduta in mare di un’enorme quantità di rocce e detriti. Il vulcano è eruttato nuovamente domenica 23 dicembre; i soccorritori sono ancora al lavoro in cerca di feriti e sopravvissuti tra le macerie.

Indonesia's disaster agency says the number of people killed in the tsunami between Java and Sumatra has risen to 429 and more than 1,400 people are injured

