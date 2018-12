È arrivato

Siamo arrivati al nono Natale del Post e ormai lo sapete: arriva puntuale la raccolta fotografica di celebrazioni, festeggiamenti, messe, regali, preghiere da tutto il mondo: posti a maggioranza cristiana, come l’Honduras, altri dove il Natale è festeggiato da una minoranza, come il Vietnam, o il luogo dove si crede sia nato Gesù, all’interno della Basilica della Natività di Betlemme. Mentre finite di apparecchiare la tavola o per smaltire una fetta di panettone (o di offella), prendetevi cinque minuti per sfogliare queste immagini, accompagnati dalla giusta colonna sonora e dai nostri auguri.