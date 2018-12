Cosa c’è stasera in TV

Stasera è la vigilia di Natale e per qualcuno la televisione può essere la compagna migliore nei cenoni in famiglia. Potete scegliere tra la messa di papa Francesco, il concerto di Natale, Frozen e quel film là, dai che lo sapete già. Sono solo 21 anni che lo fanno. In alternativa ci sono due grandi classici degli anni Ottanta, a dimostrazione di quanto sono andati di moda in questo 2018 che sta finendo, e uno di quei vecchi film Disney che mettono insieme attori in carne e ossa e cartoni animati: non quello supercalifragilistichespiralidoso, quello in cui si difendono le coste scozzesi durante la Seconda guerra mondiale con un esercito di armature animate per magia.

Rai Uno

21.20 – Santa messa di Natale

Stasera su Rai Uno andrà in onda la tradizionale messa di Natale in diretta dal Vaticano, celebrata da papa Francesco.

In mondo visione dalla Basilica di San Pietro su #Rai1:

Stasera, #24dicembre ore 21.20, la Santa Messa di #Natale celebrata da @Pontifex_It

Domani, #25dicembre ore 11.55, messaggio natalizio e benedizione Urbi et Orbi

Rai Due

21.05 – Frozen – Il regno di ghiaccio

È il film d’animazione della Disney del 2013 che è arrivato primo nella classifica dei cartoni animati che hanno guadagnato di più nella storia del cinema e ha vinto anche due Oscar. Racconta la storia di una principessa che inizia un viaggio insieme a un venditore di ghiaccio per cercare la sorella, l’unica in grado di riportare il disgelo nel regno di Arendelle. La storia è ispirata a una fiaba di Hans Christian Andersen.

Rai Tre

21.15 – Festival internazionale del Circo di Montecarlo

Da più di vent’anni va in onda questo appuntamento della vigilia su Rai Tre: è la 42esima edizione del festival, condotto quest’anno da Melissa Greta Marchetto. Il comunicato della Rai sottolinea un anniversario, cioè i 250 anni del circo moderno: «Era il 1768, infatti, quando un ex sergente della cavalleria britannica, Philip Astley, organizzò, su un terreno dismesso, presso la riva Sud del Tamigi, i primi spettacoli equestri arricchiti da intermezzi di acrobati, danzatori di corda e clownerie».

"Zucchero filato! Zucchero filato! Chi lo vuole?"

Stasera alle 21.15 su #Rai3, il grande spettacolo del circo di Natale



Rete 4

21.30 – La conquista del West

Rete 4 decide di distinguersi dalla tradizionale programmazione natalizia, e manda in onda un classico film western del 1962, di John Ford.

Canale 5

21.30 – Concerto di Natale

Canale 5 manderà in onda il concerto che si terrà nell’aula Paolo VI, in Vaticano, condotto da Gerry Scotti e con vari ospiti: Dee Dee Bridgewater, Alvaro Soler, Anastacia e altri.

Italia Uno

21.25 – Una poltrona per due

C’è veramente bisogno di presentare il film che ogni anno, dal 1997, viene proposto la sera della vigilia o, più raramente, la sera del 25? Se nel 2018 ancora non conoscete la trama del grande classico di Natale, forse è il caso di completare la vostra formazione di cultura pop questa sera.

La7

20.35 – Pomi d’ottone e manici di scopa

Film del 1971 con Angela Lansbury (la signora di La signora in giallo), girato con una tecnica mista tra live action (cioè gli attori veri) e animazione. La storia è ambientata durante la Seconda guerra mondiale, un po’ nella campagna inglese, un po’ a Londra, un po’ su un’isola abitata solo da animali magici: tre ragazzini vengono affidati a una signora che all’inizio giudicano un po’ noiosa, finché non scoprono che è un’apprendista strega e sa volare su una scopa. Se non siete tra quelli che la vigilia hanno un cenone, questo è un buon candidato come film da recuperare.



TV8

21.30 – La storia infinita

È un film del 1984 di Wolfgang Petersen tratto dal romanzo di Michael Ende. Racconta la storia di Bastian, un bambino che si rifugia nella soffitta della vecchia scuola per leggere un libro che si rivela magico e che lo fa approdare in un mondo parallelo, un regno chiamato “Fantàsia”.

Nove

21.30 – La neve nel cuore

Commedia di Natale con Sarah Jessica Parker, Diane Keaton e Rachel McAdams. Racconta la storia di una famiglia che si riunisce per Natale: per il carattere difficile della fidanzata del primogenito ci sono liti e tensioni.

Rai4

21.05 – Ladyhawke

Un altro classico degli anni Ottanta per la vigilia: Ladyhawke è un film fantasy del 1985, con Rutger Hauer, Matthew Broderick e Michelle Pfeiffer. Racconta la storia di una coppia di innamorati maledetti da un vescovo: lui si trasformerà ogni notte in un lupo, lei ogni giorno in un falco, perciò potranno incontrarsi in forma umana soltanto per poco tempo durante l’alba e il tramonto. Se guardandolo certi posti vi sembrano familiari, è perché fu girato in parte in Italia.

Paramount

21.55 – Cantando sotto la pioggia

Anche se non avete visto il film, che parla di un giovane attore di varietà che cerca fortuna con il cinema, avrete visto o sentito questo:

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – The Greatest Showman

Sky Cinema Cult

21.00 – Prova a prendermi