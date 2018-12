Il blocco dei diesel Euro 4 è stato revocato per le province di Milano, Varese, Como, Lecco, Bergamo e Cremona

Domenica 23 dicembre è terminato il divieto di circolare ai diesel Euro 4 nelle province di Milano, Varese, Como, Lecco, Bergamo e Cremona. Il motivo della revoca è che per il secondo giorno consecutivo è stata rilevata una quantità di polveri sottili (PM10) inferiore al livello massimo consentito. La revoca non si applica alle province di Monza e Brianza e di Brescia, poiché la concentrazione di polveri sottili è ancora sopra i livelli consentiti. L’accordo tra le province del bacino padano, entrato in vigore a ottobre, stabilisce che le misure di blocco alla circolazione dei veicoli scattino automaticamente quando si supera la soglia di 50 microgrammi per metro cubo di aria.