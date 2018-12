È morto Paddy Ashdown, storico leader dei liberal-democratici britannici: aveva 77 anni

È morto lord Paddy Ashdown, storico leader dei liberal-democratici britannici: aveva 77 anni e da qualche tempo era molto malato. Nella sua lunga carriera politica è stato deputato per quasi vent’anni e membro della camera dei Lord fino al giorno della sua morte, leader del partito dal 1988 al 1999 – negli anni in cui era molto vicino ai Laburisti – e Alto rappresentante per la Bosnia ed Erzegovina fino al 2006.