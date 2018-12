L’uomo e la donna arrestati ieri nell’inchiesta sui droni all’aeroporto di Gatwick sono stati rilasciati senza incriminazioni

L’uomo e la donna arrestati ieri nell’inchiesta sui droni all’aeroporto di Gatwick, nel Regno Unito, sono stati rilasciati senza incriminazioni. Lo ha fatto sapere la polizia del Sussex, che sta conducendo le indagini. L’aeroporto era stato chiuso mercoledì sera a causa di due droni che erano stati visti volare vicino alle piste, poi era stato riaperto venerdì mattina e poi di nuovo chiuso per alcune ore venerdì sera, sempre per via di alcuni avvistamenti. Ora l’aeroporto è di nuovo aperto, e nelle ultime ore non ci sono stati nuovi avvistamenti.

Sussex Police says a man and a woman arrested on Friday over the drone activity which caused disruption at Gatwick Airport have been released without charge

