C’è stata una sparatoria nel centro di Vienna

Intorno alle 13:30 di oggi un uomo ha cominciato a sparare nel centro storico di Vienna, in Austria: una persona è stata uccisa e un’altra è stata ferita gravemente, ha detto la polizia. L’assalitore è ancora ricercato, ma le autorità hanno aggiunto che non c’è pericolo per la popolazione. La polizia ha detto di escludere che sia stato un attacco terroristico.

About 1.30pm a male suspect has fired several shots at two victims in Vienna #InnereStadt. One person died at the scene, another one has been severely injured. We expect to deal with a specific crime. There is no threat for non-participants. A major dragnet operation is going on.

