Le foto del funerale di Antonio Megalizzi

Si sono tenuti oggi a Trento i funerali di Antonio Megalizzi, il giornalista italiano 28enne ucciso nell’attentato terroristico della scorsa settimana a Strasburgo, in Francia. Nel Duomo della città c’erano anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani e la vicepresidente della Camera Mara Carfagna. All’esterno, sulle pareti del Palazzo Pretorio, è stata proiettato un disegno dell’illustratore Mauro Biani, dedicato nei giorni scorsi a Megalizzi con la didascalia “Antonio, l’Europeo”. La bara di Megalizzi è stata coperta con una bandiera italiana e una dell’Unione Europea.

In queste ore la rete italiana delle radio universitarie RadUni sta trasmettendo 48 ore di servizi realizzati da Megalizzi per Europhonica, la radio per cui lavorava. Megalizzi era stato colpito mentre stava passeggiando nel centro di Strasburgo insieme a due colleghe, poco dopo essere uscito dal Parlamento Europeo. Nell’attentato, compiuto dal 29enne Chérif Chekatt e rivendicato dallo Stato Islamico, sono morte cinque persone e ne sono rimaste ferite altre 10. Chekatt è stato ucciso due giorni dopo dalla polizia francese.