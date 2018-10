Weekly Beasts

Che faccia fareste se foste a pochi centimetri dal muso di un orso polare? Con un vetro in mezzo, certo, ma sempre a pochi centimetri. Possiamo solo immaginare la faccia che invece ha fatto Meghan Markle quando le è stato mostrato un petauro dal ventre giallo, ma scommettiamo che le è piaciuto. Tra le più belle foto di animali di questa settimana ci sono poi una foca che appare più grassa e rotonda di quanto lo sia realmente, una leonessa che si rotola nelle foglie e molti uccelli: in batteria, schierati nel cielo, in uno stormo molto affollato, oppure solitari, in volo o sul punto di spiccarlo.