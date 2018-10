Netflix ha cancellato la serie “Luke Cage”

Netflix ha annunciato di aver cancellato Luke Cage, la serie basata sul supereroe della Marvel di cui sono state prodotte finora due stagioni. La serie, ambientata nel quartiere di Harlem, a New York, è stata la prima ad avere come protagonista un supereroe nero, interpretato dall’attore Mike Colter. Si tratta della seconda serie di Netflix basata su un personaggio della Marvel ad essere cancellata nel giro di pochi giorni, dopo Iron Fist. Al momento quindi restano su Netflix solo tre serie dell’universo cinematografico Marvel: Jessica Jones, Daredevil e The Punisher.