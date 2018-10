Animali ai raggi X

Periodicamente negli zoo vengono fatti dei controlli veterinari generali a tutti gli animali: in quello dell’Oregon è successo qualche giorno fa e tra le altre cose ad alcuni degli animali sono state fatte delle radiografie, poi diffuse su Twitter dallo zoo in vista della prossima festa di Halloween, dato che hanno un aspetto vagamente «spettrale». Le radiografie sono state ottenute con uno strumento digitale, più veloce a produrre le immagini a raggi X e dunque più funzionale a farle agli animali: per farli stare fermi bisogna anestetizzarli e se la durata dell’esame è più breve basta un’anestesia leggera, e quindi meno rischiosa. Tra gli animali (e i pezzi di animali) ritratti in queste radiografie ci sono rettili, uccelli, mammiferi e pure un pesce.