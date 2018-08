C’è stata un’altra scossa di terremoto di magnitudo 6.9 a Lombok, in Indonesia

Nella serata di domenica 19 agosto c’è stata una nuova scossa di terremoto con epicentro a Lombok, l’isola a sud dell’Indonesia in cui nei giorni passati c’erano state altre scosse di simile intensità in cui erano morte più di 400 persone. Secondo le prime informazioni la scossa ha avuto una magnitudo di 6,9. Non si hanno ancora notizie di feriti o danni.

Prelim M6.9 Earthquake Lombok region, Indonesia Aug-19 14:56 UTC, updates https://t.co/PDpV5z7Qx3 — USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) August 19, 2018