Come vedere la Serie A in streaming

Alle 18.00 di sabato 18 agosto, con la partita tra Chievo Verona e Juventus, inizierà la nuova stagione di Serie A: si potrà vedere in diretta streaming su Now TV. È una delle 266 partite di Serie A (sulle 380 totali) trasmesse in streaming su Now TV, visibili senza abbonamento né antenna, anche da smartphone e tablet. Su Now TV, che dal 2016 ha preso il posto di Sky Online, si potranno vedere quindi 7 partite su 10 di ogni giornata di Serie A e, in più, tutta la Champions League, l’Europa League, la Premier League inglese e la Bundesliga tedesca.

È però necessario, ora che sta per iniziare la nuova Serie A, fare il punto sulla situazione: rispetto al campionato passato sono cambiate un po’ di cose. Di come vedere le partite abbonandosi a Sky, abbiamo parlato qui. Ma le più importanti partite della stagione calcistica 2018/19 si possono vedere anche senza canoni e antenne scegliendo di comprare su Now TV un Pass giornaliero o settimanale, o un Ticket mensile senza alcun vincolo di rinnovo.

Now TV mostrerà in streaming anche 16 “big match” su 20: per esempio le partite di andata e ritorno tra Milan e Roma, Juventus e Napoli, Inter e Milan, Napoli e Roma, Roma e Inter, Inter e Napoli, Milan e Juventus (e parliamo delle storie Cristiano Ronaldo, Higuain, Bonucci, per dirne tre qualunque). Inoltre Juventus-Inter, Roma-Juventus e il derby di andata Roma-Lazio.

Com’è fatta e quanto costa l’offerta di Now TV

Su Now TV si può scegliere di acquistare i singoli Pass giornalieri e settimanali o i Ticket mensili per vedere tutti gli eventi sportivi presenti nell’offerta: partite di calcio ma anche MotoGP, Formula 1, i principali tornei di tennis, il golf e il rugby.

Il Pass Now TV Sport giornaliero costa 6,99 euro; quello settimanale costa 14,99 euro mentre il Ticket mensile costa 29,99 euro. I Pass e i Ticket si possono acquistare e poi attivare in un momento successivo.

I Pass e i Ticket dell’offerta Sport si possono acquistare separatamente dai già presenti Ticket Cinema, Ticket Serie TV e Ticket Intrattenimento. Sono tre Ticket mensili che prevedono un periodo di prova di 14 giorni. Permettono rispettivamente di vedere, a partire da 9,99 euro al mese, oltre mille film, intere stagioni di serie televisive (con nuovi episodi ogni settimana) e 13 canali «dedicati agli Show, ai documentari e ai programmi per bambini». Sul sito di Now TV si può acquistare anche la Smart Stick che permette di vedere film, programmi di intrattenimento, serie televisive ed eventi sportivi sulla propria televisione.

Ma come dicevamo — manca poco — alle 18.00 di sabato 18 agosto inizierà la nuova stagione di Serie A con la partita tra Chievo Verona e Juventus, trasmessa su Now TV.