Israele ha attaccato 25 postazioni di Hamas, in risposta a un lancio di razzi

Nelle prime ore di questa notte Israele ha attaccato 25 postazioni di Hamas nella striscia di Gaza in risposta a un lancio di razzi sul territorio israeliano. Si è trattato di uno degli attacchi più intensi delle ultime settimane, ma non ci sono state vittime né tra gli israeliani né tra i palestinesi. Fonti dell’esercito israeliano dicono che Hamas avrebbe lanciato circa 45 razzi verso il territorio israeliano: sette sono stati intercettati dal sistema anti-missili di Israele e tre sono caduti nel territorio della Striscia. Quelli che sono riusciti ad arrivare in Israele hanno causato solo danni ad alcuni edifici.