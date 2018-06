Polonia-Senegal, partita del Gruppo H dei Mondiali, è finita 1-2

Il Senegal ha battuto 2-1 la Polonia nella seconda partita del Gruppo H dei Mondiali giocata oggi allo Spartak Stadium di Mosca. Il Senegal, alla sua seconda partecipazione a un Mondiale, è andato in vantaggio nel primo tempo con un autogol del difensore polacco Thiago Cionek, che ha deviato in porta un tiro da fuori area. Ha raddoppiato poi dopo un’ora di gioco con l’esterno M’Baye Niang, il quale ha approfittato di un retropassaggio sbagliato dai polacchi. La Polonia ha accorciato lo svantaggio con un colpo di testa del centrocampista Grzegorz Krychowiak, ma nei minuti finali non è riuscita a pareggiare. Con la vittoria di stasera il Senegal sale in testa al Gruppo H a pari merito con il Giappone. La Polonia rimane ultima e senza punti, come la Colombia.

La classifica del Gruppo H dopo il primo turno:

1) 🇯🇵 Giappone | 3 | (+1)

2) 🇸🇳 Senegal | 3 | (+1)

————————————————

3) 🇵🇱 Polonia | 0 | (-1)

4) 🇨🇴 Colombia | 0 | (-1)