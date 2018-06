Il Giappone ha battuto 2-1 la Colombia nella prima partita del Gruppo H

Nella prima partita dei Mondiali in programma martedì, il Giappone ha battuto a sorpresa la Colombia per 2-1 alla Mordovia Arena di Saransk. La partita della Colombia, squadra favorita del Gruppo H, è però stata condizionata dall’espulsione del centrocampista Carlos Sánchez dopo appena tre minuti di gioco per un fallo di mano in area di rigore. Oltre all’espulsione l’arbitro ha concesso al Giappone anche un calcio di rigore, segnato da Shinji Kagawa. A pochi minuti dall’intervallo la Colombia è riuscita a pareggiare con un calcio di punizione di Juan Fernando Quintero. Nel secondo tempo però, la superiorità numerica del Giappone è stata evidente e a venti minuti dalla fine un colpo di testa di Yuya Osako ha di fatto chiuso la partita.

La classifica provvisoria del Gruppo H:

1) 🇯🇵 Giappone | 3 | (+1)

2) 🇵🇱 Polonia | 0 | –

3) 🇸🇳 Senegal | 0 | –

4) 🇨🇴 Colombia | 0 | (-1)