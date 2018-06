L’aereo della nazionale dell’Arabia Saudita ai Mondiali ha avuto un guasto durante il volo per Rostov

L’aereo sul quale viaggiava la nazionale di calcio dell’Arabia Saudita ai Mondiali, diretto a Rostov per la partita di domani contro l’Uruguay, ha avuto un guasto in volo, ma è poi atterrato senza che nessuno si facesse male. Un video girato a bordo e pubblicato online mostra l’ala destra dell’aereo in fiamme, per via di quello che la federazione saudita ha definito «un guasto al motore». Rossiya, la compagnia aerea che operava il volo, ha detto che a causare il problema è stato un uccello che è finito dentro al motore destro.