Belgio-Panama, del Gruppo G dei Mondiali, è finita 3-0

Il Belgio ha battuto 3-0 Panama nella prima partita del Gruppo G dei Mondiali di calcio. A Sochi il primo tempo si è concluso in parità e senza reti segnate. Nella ripresa però il Belgio ha segnato dopo tre minuti con un tiro al volo di Dries Mertens e ha raddoppiato dieci minuti dopo con un colpo di testa di Romelo Lukaku su assist di Kevin De Bruyne. A un quarto d’ora dalla fine Lukaku ha segnato il suo secondo gol della partita, che ha fissato il risultato sul 3-0 per il Belgio. Stasera è in programma la seconda partita del Gruppo G tra Inghilterra, l’altra favorita per la qualificazione, e la Tunisia.

La classifica provvisoria del Gruppo G:

1) 🇧🇪 Belgio | 3 | (+3)

2) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inghilterra | 0 | –

3) 🇹🇳 Tunisia | 0 | –

4) 🇵🇦 Panama | 0 | (-3)